Актрису Троянову просят признать иноагентом после антироссийских выпадов

Актриса похвасталась тем, что десять лет «боролась с режимом», а после начала спецоперации ей стало «опасно оставаться в России». При этом Троянову не смущало, что она получала гонорары от государственных телекомпаний и уехала во Францию только после того, как закончились съемки сериала.