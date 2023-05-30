Актрису Троянову просят признать иноагентом после антироссийских выпадов

Известная по сериалу «Ольга» актриса Яна Троянова «договорилась» до возможного статуса иноагента на интервью у другого иноагента – Юрия Дудя*. Ее антироссийские выпады и заявления о том, что россияне якобы «будут возмещать ущерб перед Украиной, если им позволит Украина», но «не получат прощения» вызвали широкий резонанс – актрису упрекают в лицемерной позиции.
Обращение к Генпрокурору СК и министру юстиции РФ направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и активисты движения «Ветераны России», сообщает издание Shot. Также актрису просят проверить на предмет финансирования ВСУ.
Троянова публично заявила, что считает жизнь в РФ «адом» и добавила, что у основной части населения присутствует «постоянное нежелание жить», но «нет возможности образовываться и интересоваться, что происходит в стране». Она назвала россиян «пустоголовыми» людьми, подверженными пропаганде.
После начала СВО Троянова покинула Россию, продав свою квартиру в центре Москвы за 40 миллионов рублей. Сейчас она арендует дом во Франции и намерена «делать проекты для тех, кто в заложниках в России». О каких «заложниках» идет речь – не уточняется, но самой Трояновой уехать из страны никто не мешал.
Актриса похвасталась тем, что десять лет «боролась с режимом», а после начала спецоперации ей стало «опасно оставаться в России». При этом Троянову не смущало, что она получала гонорары от государственных телекомпаний и уехала во Францию только после того, как закончились съемки сериала.
Кроме того, Троянова призналась в пагубном пристрастии к алкогольным напиткам, с которой она боролась и продолжает бороться.
«Яна долго терпела – надо было накосить денег, снималась в очередной картине. Но как закончились съемки – уехала [пить] во Францию. Уже заявила, что жизнь в России – ад», – негодует журналистка Наталья Радулова в Telegram.
Журналист RT Константин Придыбайло предположил, что Троянова, выступившая против своей страны во время военного конфликта – «хамоватая и глупая женщина», страдающая «манией величия и паранойей».
Ранее народная артистка России Татьяна Васильева заявила, что Максиму Галкину* (признан иноагентом) и актрисе Чулпан Хаматовой не место в России после их аморальных заявлений о стране. Подробнее – в нашей статье.
* - лицо, признанное иностранным агентом в РФ.