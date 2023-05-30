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Актрису Троянову просят признать иноагентом после антироссийских выпадов

Региональная политика
Актрису Троянову просят признать иноагентом после антироссийских выпадов

Известная по сериалу «Ольга» актриса Яна Троянова «договорилась» до возможного статуса иноагента на интервью у другого иноагента – Юрия Дудя*. Ее антироссийские выпады и заявления о том, что россияне якобы «будут возмещать ущерб перед Украиной, если им позволит Украина», но «не получат прощения» вызвали широкий резонанс – актрису упрекают в лицемерной позиции.

Обращение к Генпрокурору СК и министру юстиции РФ направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и активисты движения «Ветераны России», сообщает издание Shot. Также актрису просят проверить на предмет финансирования ВСУ.

Троянова публично заявила, что считает жизнь в РФ «адом» и добавила, что у основной части населения присутствует «постоянное нежелание жить», но «нет возможности образовываться и интересоваться, что происходит в стране». Она назвала россиян «пустоголовыми» людьми, подверженными пропаганде.

После начала СВО Троянова покинула Россию, продав свою квартиру в центре Москвы за 40 миллионов рублей. Сейчас она арендует дом во Франции и намерена «делать проекты для тех, кто в заложниках в России». О каких «заложниках» идет речь – не уточняется, но самой Трояновой уехать из страны никто не мешал.

Актриса похвасталась тем, что десять лет «боролась с режимом», а после начала спецоперации ей стало «опасно оставаться в России». При этом Троянову не смущало, что она получала гонорары от государственных телекомпаний и уехала во Францию только после того, как закончились съемки сериала.

Актрису Троянову просят признать иноагентом после антироссийских выпадов

Кроме того, Троянова призналась в пагубном пристрастии к алкогольным напиткам, с которой она боролась и продолжает бороться.

«Яна долго терпела – надо было накосить денег, снималась в очередной картине. Но как закончились съемки – уехала [пить] во Францию. Уже заявила, что жизнь в России – ад», – негодует журналистка Наталья Радулова в Telegram.

Журналист RT Константин Придыбайло предположил, что Троянова, выступившая против своей страны во время военного конфликта – «хамоватая и глупая женщина», страдающая «манией величия и паранойей».

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева заявила, что Максиму Галкину* (признан иноагентом) и актрисе Чулпан Хаматовой не место в России после их аморальных заявлений о стране. Подробнее – в нашей статье.

* - лицо, признанное иностранным агентом в РФ.

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