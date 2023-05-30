Экс-аналитик ЦРУ Макговерн поднял на смех Зеленского за анонсы контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает анонсировать масштабное наступление, но при этом умалчивает о тяжелом состоянии главкома ВСУ Валерия Залужного. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.
«А где Залужный? Мы не видели его уже почти месяц, не так ли? Что там вообще происходит? Похоже, все снова откладывается», — с иронией подчеркнул эксперт.
По его словам, киевский режим только создает видимость подготовки контрнаступления ВСУ для НАТО. Он отметил, что украинское руководство делает все, чтобы скрыть факт возможной нейтрализации Залужного.