Эксперт Матюшин: Украина может усилить ДРГ танками для прорыва на территорию России

Вооруженные силы Украины могут усилить диверсионно-разведывательные группы большим количеством танков и другой бронетехники для прорыва в приграничные районы России. Такое мнение в интервью URA.RU высказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.