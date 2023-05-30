Эксперт Матюшин: Украина может усилить ДРГ танками для прорыва на территорию России

Вооруженные силы Украины могут усилить диверсионно-разведывательные группы большим количеством танков и другой бронетехники для прорыва в приграничные районы России. Такое мнение в интервью URA.RU высказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.
По его словам, новых провокаций ВСУ следует ожидать в Белгородской, Брянской, Воронежской, и Курской областях. Для их осуществления украинским войскам понадобится накопить более мощный военный кулак.
«Предпринять Украина может что угодно. Вполне возможно, что она может предпринять и вторжение на территорию России более мощными воинскими силами, нежели ротно-тактическая группа», — сказал Матюшин.
Давление на российские приграничные районы будет возрастать, так как ВСУ будут стремиться отвлечь внимание ВС РФ от подготовки своего контрнаступления на юге, считает эксперт.