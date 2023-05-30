Белый дом отреагировал на удары украинских беспилотников по Москве

Соединенные Штаты в целом не поддерживают атаки внутри России, заявили в американском Совете по национальной безопасности, говоря об ударах БПЛА по Москве.
По информации РИА Новости, в Белом доме осведомлены о сообщениях об атаке беспилотников на столицу РФ. Администрация США продолжает собирать информацию и выяснять детали случившегося.
«В целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — говорится в заявлении.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее выразил уверенность в том, что за атакой БПЛА на Москву стоят украинские власти.