Посла Финляндии вызвали в МИД России для информирования о закрытии посольства в Лаппеенранте

Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали во внешнеполитическое ведомство России для информирования о закрытии посольства в Лаппеенранте. Аналогичное решение принято и в отношении диппредставительств зарубежной страны в Мурманске и Петрозаводске.