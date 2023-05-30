Посла Финляндии вызвали в МИД России для информирования о закрытии посольства в Лаппеенранте

Отделения петербургского генконсульства Финляндии в Мурманске и Петрозаводске прекратят свою деятельность с 1 июля. Об этом рассказали в МИД РФ.
Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали во внешнеполитическое ведомство России для информирования о закрытии посольства в Лаппеенранте. Аналогичное решение принято и в отношении диппредставительств зарубежной страны в Мурманске и Петрозаводске.
«Одновременно финской стороне заявлено об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов. Главе финской дипмиссии вручена соответствующая нота МИД России», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве добавили, что Хельсинки предпочел конфронтационный курс в отношениях с Москвой мирным контактам.