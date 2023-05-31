«Нарушила баланс». Как аномальная жара 1972 года поставила СССР на грань выживания

Последствия оказались разрушительными. Жара привела к гибели сотен советских граждан, а также нанесла серьезный урон природе и экономике. В большей степени пострадали Костромская, Горьковская (Нижегородская), Рязанская, Ивановская и Калининская (Тверская) области — там температура несколько недель держалась на уровне +40 градусов, тогда как в Москве она составляла +24 градуса.