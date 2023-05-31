«Нарушила баланс». Как аномальная жара 1972 года поставила СССР на грань выживания

Аномальная жара, бушевавшая целых полтора месяца в европейской части Советского Союза в 1972 году, стала самым беспощадным катаклизмом за всю историю страны. Природное бедствие потребовало от правительства срочных решений, чтобы спасти ситуацию.
Необычайно высокая температура воздуха распространилась по средней полосе РСФСР в июле-августе. По мнению ученых, это было связано с приходом антициклона, который блокировал все посторонние воздушные массы и тем самым нарушил баланс.
Последствия оказались разрушительными. Жара привела к гибели сотен советских граждан, а также нанесла серьезный урон природе и экономике. В большей степени пострадали Костромская, Горьковская (Нижегородская), Рязанская, Ивановская и Калининская (Тверская) области — там температура несколько недель держалась на уровне +40 градусов, тогда как в Москве она составляла +24 градуса.
Летняя засуха спровоцировала распространение в стране мощных лесных пожаров. Чтобы избежать паники среди граждан, советское правительство решило обвинить туристов в преднамеренных поджогах.
По мнению руководства, безразличное отношение отдыхающих к правилам безопасности в лесу не позволяло полностью потушить пламя. Специалисты подсчитали, что к концу августа общая площадь лесных пожаров составляла 1,8 миллиона гектаров. Для их ликвидации было задействовано 360 тысяч человек.
Природный катаклизм обошелся бюджету СССР в 486 тонн золота. На данные средства было закуплено зерно, чтобы избежать его нехватки из-за срыва сельскохозяйственных работ.