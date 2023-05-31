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«Нарушила баланс». Как аномальная жара 1972 года поставила СССР на грань выживания

История
«Нарушила баланс». Как аномальная жара 1972 года поставила СССР на грань выживания

Аномальная жара, бушевавшая целых полтора месяца в европейской части Советского Союза в 1972 году, стала самым беспощадным катаклизмом за всю историю страны. Природное бедствие потребовало от правительства срочных решений, чтобы спасти ситуацию.

Необычайно высокая температура воздуха распространилась по средней полосе РСФСР в июле-августе. По мнению ученых, это было связано с приходом антициклона, который блокировал все посторонние воздушные массы и тем самым нарушил баланс.

Последствия оказались разрушительными. Жара привела к гибели сотен советских граждан, а также нанесла серьезный урон природе и экономике. В большей степени пострадали Костромская, Горьковская (Нижегородская), Рязанская, Ивановская и Калининская (Тверская) области — там температура несколько недель держалась на уровне +40 градусов, тогда как в Москве она составляла +24 градуса.

«Нарушила баланс». Как аномальная жара 1972 года поставила СССР на грань выживания

Летняя засуха спровоцировала распространение в стране мощных лесных пожаров. Чтобы избежать паники среди граждан, советское правительство решило обвинить туристов в преднамеренных поджогах.

По мнению руководства, безразличное отношение отдыхающих к правилам безопасности в лесу не позволяло полностью потушить пламя. Специалисты подсчитали, что к концу августа общая площадь лесных пожаров составляла 1,8 миллиона гектаров. Для их ликвидации было задействовано 360 тысяч человек.

Природный катаклизм обошелся бюджету СССР в 486 тонн золота. На данные средства было закуплено зерно, чтобы избежать его нехватки из-за срыва сельскохозяйственных работ.

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