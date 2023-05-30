ЦБ: экономика РФ может оказаться в фазе перегрева из-за отставания предложения от спроса

Экономика РФ во втором квартале 2023 года продолжит тенденцию к росту. Но при этом она будет сохранять риск вхождения в фазу перегрева, говорится в обзоре Центробанка под названием «О чем говорят тренды».
Специалисты отечественного регулятора напомнили, что рост ВВП страны в первом квартале составлял 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Похожий темп сохраняется и сейчас. Применяемые в экономике меры дают положительный эффект за счет спроса со стороны государства и населения, а также из-за увеличения инвестиционной активности.
Но в то же время динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от роста внутреннего спроса. Если такая тенденция продолжится, то экономика войдет в фазу перегрева. Тогда на дальнейший рост спроса будут реагировать цены, и в меньшей степени — производство.