ЦБ: экономика РФ может оказаться в фазе перегрева из-за отставания предложения от спроса

Но в то же время динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от роста внутреннего спроса. Если такая тенденция продолжится, то экономика войдет в фазу перегрева. Тогда на дальнейший рост спроса будут реагировать цены, и в меньшей степени — производство.