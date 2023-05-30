«Чувствовал, что Россия — его вторая Родина»: в Москве простились с бойцом ЧВК «Вагнер» из Ирака

Близкие люди простились в Москве с бойцом ЧВК «Вагнер» из Ирака по имени Витвит Аббас Абахтар Джавад. Он добровольно присоединился к «вагнеровцам» и отдал свою жизнь в Донбассе, защищая Россию, сообщает ФАН.
Отец погибшего бойца ЧВК «Вагнер» прибыл Москву, чтобы получить награды, заслуженные русско-иракским воином: вагнеровский «черный крест», комплект памятных значков для членов семьи погибшего, наградную грамоту от главы ЛНР и медалью за Отвагу.
«Я надеюсь, что пролитая им кровь помогла защитить мирных граждан, и положит конец несправедливости и однополярному миру», — печально сказал отец погибшего воина.
Корреспонденту ФАН он рассказал, что сын, павший смертью храбрых, «всегда любил Россию». В ходе боевых действий 6 апреля он получил тяжелые ранения. Врачи компании пытались спасти его, однако состояние ухудшалось и через месяц он скончался. Смертельное ранение он получил через пару дней после освобождения администрации Артемовска (украинское название Бахмут), где ЧВК «Вагнер» самостоятельно вели штурмовые операции в течение 224 дней.
«Он всегда чувствовал, что Россия — это его вторая Родина, и приехал сюда, а через какое-то время сообщил мне, что ему хочется остаться. После начала специальной военной операции он ушел добровольцем на фронт и рассказал мне об этом постфактум. Я поддержал его решение. Желаю великой России победы. Мой сын был героем, умер героем и будет героем во веки вечные», — рассказал Джавад-старший.
По словам отца, испытывает чувство гордости за сына. В дальнейшем тело Витвита Аббаса Джавада будет отправлено в Ирак, где похоронено в соответствии с национальными обычаями.