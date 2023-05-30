«Чувствовал, что Россия — его вторая Родина»: в Москве простились с бойцом ЧВК «Вагнер» из Ирака

Корреспонденту ФАН он рассказал, что сын, павший смертью храбрых, «всегда любил Россию». В ходе боевых действий 6 апреля он получил тяжелые ранения. Врачи компании пытались спасти его, однако состояние ухудшалось и через месяц он скончался. Смертельное ранение он получил через пару дней после освобождения администрации Артемовска (украинское название Бахмут), где ЧВК «Вагнер» самостоятельно вели штурмовые операции в течение 224 дней.