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Кадыров пригрозил Киеву ответом в зоне спецоперации после атаки украинских беспилотников на Москву

Армия
Кадыров пригрозил Киеву ответом в зоне спецоперации после атаки украинских беспилотников на Москву

Совсем скоро российские силы в зоне проведения спецоперации покажут, «что такое месть в полном смысле слова». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки украинских беспилотников в Москве.

«Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — сказал Кадыров.

Реакция на подобные действия Украины должна быть жестокой, так как речь идет о защите граждан РФ и здесь необходимо прекратить церемониться, отметил глава Чечни.

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