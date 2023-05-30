Кадыров пригрозил Киеву ответом в зоне спецоперации после атаки украинских беспилотников на Москву

Совсем скоро российские силы в зоне проведения спецоперации покажут, «что такое месть в полном смысле слова». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки украинских беспилотников в Москве.
«Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — сказал Кадыров.
Реакция на подобные действия Украины должна быть жестокой, так как речь идет о защите граждан РФ и здесь необходимо прекратить церемониться, отметил глава Чечни.