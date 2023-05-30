Объем выданных российскими банками ИЖК по итогам апреля увеличился более чем втрое

Количество и объемы предоставленных россиянам ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) увеличились в апреле более чем в три раза относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил на своем портале Банк России.
По итогам месяца было заключено 153,3 тысячи договоров займа на покупку жилой недвижимости, общая сумма которых составила 566,1 млрд рублей. Этот показатель меньше итогов марта на 1% — месяцем ранее было выдано 154 тысячи рублевых ИЖК в совокупности на 569,4 млрд рублей.
Значительный рост показателей в годовом выражении регулятор связал со «существенным спадом кредитной активности на фоне сложившейся экономической ситуации» в 2022 году.
Между тем в апреле российские банки выдали физическим лицам рублевых кредитов на общую сумму более 2 трлн рублей. Доля ипотеки в этом объеме увеличилась за месяц до 28,2% против 27,6% в марте.