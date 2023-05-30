Американская независимая журналистка Линдси Снелл в беседе с главой Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мирой Тэрада рассказала о намерении США вооружить неонацистов на Украине с целью как можно сильнее навредить России.
По словам Снелл, США и другие страны Североатлантического альянса накачивают Украину различными типами вооружений с самого начала спецоперации ВС РФ, передает Федеральное агентство новостей.
Она убеждена, что американские власти готовы зайти еще дальше в стремлении навредить России. В августе 2022 года в Сети распространилась информация о том, что до простых украинских солдат не доходит западная военная помощь, однако в Вашингтоне и так знали об этом, подчеркнула Снелл.
«Это было вполне ожидаемо. Всем известно, что Украина и ее руководство очень коррумпированы. На Западе прекрасно понимали, что их денежная, военная и гуманитарная помощь Украине будет разворована», — отметила она.
Снелл утверждает, что правительство Соединенных Штатов изначально планировало, чтобы значительная часть военной помощи, предназначенной для ВСУ, оказалась в распоряжении неонацистов.