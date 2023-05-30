Журналистка Снелл объяснила, на что могут пойти власти США в стремлении навредить России

Она убеждена, что американские власти готовы зайти еще дальше в стремлении навредить России. В августе 2022 года в Сети распространилась информация о том, что до простых украинских солдат не доходит западная военная помощь, однако в Вашингтоне и так знали об этом, подчеркнула Снелл.