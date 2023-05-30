Польского дипломата Ясина отправили в бессрочный отпуск после выпада о Волынской резне

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина отправлен в бессрочный отпуск после выпада в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
Недавно польский дипломат заявил, что Варшава ожидает от Киева извинений за Волынскую резню. Затем посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал инцидент неприемлемым и досадным.
«Лукаш Ясина официально отправлен в отпуск. Но только бессрочно», – сообщила радиостанция.
Журналисты ссылаются на собственные источники в МИД. По словам собеседника, причиной такого решения стало высказывание Ясина в адрес Зеленского.