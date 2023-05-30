NetEase: китайцы восхитились суровым предупреждением Шойгу в адрес Германии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сделал серьезное предупреждение западным странам на фоне продолжающихся поставок оружия на Украину. На это обратили внимание эксперты китайского издания NetEase.
Обозреватели напомнили, что государства-члены НАТО начали оказывать Киеву финансовую и военную помощь с самых первых дней спецоперации. При этом Россия неоднократно предостерегала Запад от накачивания ВСУ оружием, и в скором времени ее терпение может лопнуть, констатировали авторы статьи.
Во вторник, 30 мая, министр обороны, выступая на тематическом селекторном совещании ведомства, заявил, что российские войска отслеживают пути передачи западного вооружения украинской стороне и наносят по нему удары. Шойгу добавил, что США и их союзники требуют от Киева перейти к контрнаступлению, несмотря на значительные потери ВСУ.
«Наращиваются поставки Украине техники и вооружения. Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при выявлении наносим удары. За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — сообщил он.
На фоне успехов российской армии власти Украины продолжают требовать от западных партнеров наращивания поставок современной военной техники и оружия. Так, на прошлой неделе немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Киев запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные преодолевать расстояние в 500 километров.
«Нам нужны Taurus. Мы ждем Taurus из Германии и SCALP из Франции. <…> Если Бундесвер не сможет поставить такое оружие, правительство Германии должно поручить промышленности производить крылатые ракеты. Нам нужны такие системы, как Taurus, прямо сейчас», — повторил свою просьбу министр обороны Украины Алексей Резников в интервью западным СМИ от 30 мая.
Впрочем, китайские аналитики полагают, что суровое предупреждение со стороны Шойгу должно удержать Германию от очередной отправки оружия на Украину. По их мнению, терпение России начинает постепенно иссякать.