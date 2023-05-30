NetEase: китайцы восхитились суровым предупреждением Шойгу в адрес Германии

Во вторник, 30 мая, министр обороны, выступая на тематическом селекторном совещании ведомства, заявил, что российские войска отслеживают пути передачи западного вооружения украинской стороне и наносят по нему удары. Шойгу добавил, что США и их союзники требуют от Киева перейти к контрнаступлению, несмотря на значительные потери ВСУ.