С Новым Годом!

Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Чайки и Шора из-за «дестабилизации» Молдавии

Политика
Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Чайки и Шора из-за «дестабилизации» Молдавии

Европейский союз внедрил санкции в отношении пяти человек за «дестабилизацию» ситуации в Молдавии, сообщил «Официальный журнал ЕС».

Согласно полученным данным, под новые европейские ограничения попал российский предприниматель Игорь Чайка.

Плюс ко всему Европейский союз ввел санкции в отношении молдавского политика и бизнесмена Илана Шора из-за «дестабилизации» ситуации в республике.

Авторы портала EUobserver ранее сообщили, что руководство ЕС планирует ввести ограничения против пяти человек в связи с обвинениями в попытке организации государственного переворота в Молдавии.

#молдавия #санкции #евросоюз #Илан Шор #игорь чайка