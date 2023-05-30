Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Чайки и Шора из-за «дестабилизации» Молдавии

Европейский союз внедрил санкции в отношении пяти человек за «дестабилизацию» ситуации в Молдавии, сообщил «Официальный журнал ЕС».
Согласно полученным данным, под новые европейские ограничения попал российский предприниматель Игорь Чайка.
Плюс ко всему Европейский союз ввел санкции в отношении молдавского политика и бизнесмена Илана Шора из-за «дестабилизации» ситуации в республике.
Авторы портала EUobserver ранее сообщили, что руководство ЕС планирует ввести ограничения против пяти человек в связи с обвинениями в попытке организации государственного переворота в Молдавии.