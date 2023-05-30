Межевич: Прибалтика на грани абсолютного банкротства из-за «еврорастворения»

Эксперт допустил, что по итогам текущего кризиса в ЕС шансы падения экономик Литвы, Латвии и Эстонии гораздо выше, чем Германии, Бельгии или Нидерландов. Заявления представителей стран Балтии о том, что республики являются своего рода лидерами на постсоветском пространстве, к примеру, по ВВП на душу населения, — правда, но есть нюансы.