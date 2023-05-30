Межевич: Прибалтика на грани абсолютного банкротства из-за «еврорастворения»

Страны Прибалтики до некоторых пор были «красивой витриной», однако в обозримом будущем их ожидает лишь «отключение света». В беседе с аналитическим порталом RuBaltic.Ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич объяснил, почему вступление Латвии, Литвы и Эстонии в Евросоюз не привело к ожидаемому процветанию.
«Прибалтика находилась на особом счету в Евросоюзе, как некая демонстрационная площадка для Москвы и Минска, на каком-то этапе еще и Киева — что могло бы быть с вами, если бы вы приняли модель "еврорастворения". Не интеграции, а растворения! Но теперь на поддержание красивой витрины нет лишних денег и рано или поздно от нее отключат свет», — констатировал политолог.
Эксперт допустил, что по итогам текущего кризиса в ЕС шансы падения экономик Литвы, Латвии и Эстонии гораздо выше, чем Германии, Бельгии или Нидерландов. Заявления представителей стран Балтии о том, что республики являются своего рода лидерами на постсоветском пространстве, к примеру, по ВВП на душу населения, — правда, но есть нюансы.
«В силу ряда причин, страны Прибалтики имели привилегии при распределении национального богатства всего СССР. Поэтому изначально стартовые позиции, условно говоря, на 1 января 1992 года у них были гораздо лучше, чем у русских, белорусов, украинцев или таджиков», — напомнил собеседник портала.
По словам Межевича, эти «лимитрофные» государства создали «более-менее эффективную» сервисную экономику. Правда, она может существовать лишь при 25% дотаций. В ином случае придется заимствовать средства, но на постоянной основе таким образом закрывать недостаток бюджета не получится — отдавать будет попросту нечем.
Для России, Китая или США в аналогичном случае можно прибегнуть к «схемам» с природными богатствами, технологиями, которых у стран Прибалтики нет. Поэтому, как заключил Межевич, Латвию, Литву и Эстонию настигнет не техническое, а абсолютное банкротство.
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