Начало гражданской войны? Президент Польши решил искоренить «агентов Кремля»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет законопроект о создании комиссии по расследованию «влияния России» на внутреннюю безопасность республики. Об этом сообщило издание Politico.
Глава государства и руководство партии «Право и справедливость» (PiS) полагают, что такой подход позволит «искоренить агентов Кремля» в стране. Однако представители оппозиционных сил уверены, что главной целью органа станет преследование политических соперников. Они добавили, что принятие документа напрямую повлияет на парламентские выборы, которые должны пройти осенью 2023 года.
Создание специальной комиссии ухудшит и без того напряженные отношения между Варшавой и Брюсселем, уверены аналитики издания. Еврокомиссия уже заморозила миллиарды евро в рамках помощи Польше из-за опасений, что правительство последовательно отступает от демократических принципов ЕС.
Оппозиция расценивает законопроект как «политическое оружие, предназначенное для запугивания соперников PiS».
«Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, внутренне и внешне, он решил развязать гражданскую войну в Польше», — заявил глава партии «Польша-2050» Шимон Головня.
Представители левых партий потребовали, чтобы Дуда предстал перед Государственным трибуналом Польши, который занимается рассмотрением дел о конституционной ответственности высших должностных лиц.
«Вы сделали нечто абсолютно позорное для демократии в нашей стране», — сказал руководитель партии Lewica Влодимеж Чажастый.
Более того, обеспокоенность по поводу законопроекта высказали и представители Соединенных Штатов, которые выступают ключевым военным союзником Польши.
«Правительство США разделяет озабоченность по поводу законов, которые, как может показаться, позволяют лишить избирателей возможности голосовать за выбранных ими кандидатов вне четко определенного процесса в независимых судах», — прокомментировал американский посол Марк Бжезинский.
Согласно документу, спецкомиссия будет состоять из девяти членов, избранных парламентом. Отметим, что сейчас незначительным большинством в польском законодательном органе обладает правящая партия. Часть оппозиционных политсил заявили, что будут бойкотировать данную процедуру.
Комиссия займется рассмотрением действий, принятых «под влиянием России» с 2007 по 2022 год. Подавляющая часть этого периода приходится на ныне оппозиционную партию «Гражданская платформа» во главе с бывшим премьер-министром Дональдом Туском.
Ранее стало известно, что Польша намерена сократить численность украинских беженцев, находящихся в стране.