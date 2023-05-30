Начало гражданской войны? Президент Польши решил искоренить «агентов Кремля»

Глава государства и руководство партии «Право и справедливость» (PiS) полагают, что такой подход позволит «искоренить агентов Кремля» в стране. Однако представители оппозиционных сил уверены, что главной целью органа станет преследование политических соперников. Они добавили, что принятие документа напрямую повлияет на парламентские выборы, которые должны пройти осенью 2023 года.