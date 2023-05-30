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ДТЭК объяснила массовые отключения электричества по всей Украине

Общество
ДТЭК объяснила массовые отключения электричества по всей Украине

Аварийные отключения света начали происходить на всей территории Украины, сообщили представители компании ДТЭК.

Без света остались жители Киева, Харькова, Одессы, Винницы, Полтавы и ряда других городов. В ДТЭК уточнили, что причиной отключения электричества стало срабатывание автоматики на энергообъектах страны на фоне снижения частоты в энергосистеме.

В настоящее время сотрудники «Укрэнерго» устанавливают причину снижения частоты. Специалисты подчеркнули, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности.

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