ДТЭК объяснила массовые отключения электричества по всей Украине

Аварийные отключения света начали происходить на всей территории Украины, сообщили представители компании ДТЭК.
Без света остались жители Киева, Харькова, Одессы, Винницы, Полтавы и ряда других городов. В ДТЭК уточнили, что причиной отключения электричества стало срабатывание автоматики на энергообъектах страны на фоне снижения частоты в энергосистеме.
В настоящее время сотрудники «Укрэнерго» устанавливают причину снижения частоты. Специалисты подчеркнули, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности.