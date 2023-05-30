В Одинцово на территории частной школы обнаружили обломки атаковавшего Москву беспилотника

Обломки одного из атаковавших Москву дронов рухнули на территорию частной школы в Одинцово. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в 6:30 утра. Жители села Ромашково услышали страшный грохот. Охранник школы «Лидер» спустя некоторое время решил осмотреть территорию и обнаружил странные металлические предметы, похожие на обломки крыльев беспилотника. Полиция узнала о случившемся лишь через пять часов.
Напомним, БПЛА атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По неофициальным данным, в нападении участвовали 32 беспилотника.