В Одинцово на территории частной школы обнаружили обломки атаковавшего Москву беспилотника

Инцидент произошел в 6:30 утра. Жители села Ромашково услышали страшный грохот. Охранник школы «Лидер» спустя некоторое время решил осмотреть территорию и обнаружил странные металлические предметы, похожие на обломки крыльев беспилотника. Полиция узнала о случившемся лишь через пять часов.