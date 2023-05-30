Подоляка: киевское руководство просчиталось с атакой беспилотников на Москву

Украина пыталась сымитировать массированный удар по Москве, однако киевское руководство просчиталось и украинским беспилотниками не удалось нанести какого-либо ущерба объектам в столичном регионе. Об этом заявил журналист и блогер Юрий Подоляка.
По его словам, атака украинских БПЛА на Москву 30 мая носила в первую очередь медийный характер, так как украинскому руководству необходимо срочно перекрыть негативный эффект от ударов ВС РФ по Киеву и западным комплексам ПВО.
«Им нужно как-то отвечать: мол, видите, мы тоже что-то можем. И они попытались нанести удар по Подмосковью. Мы видим, что не удалось — беспилотники сбиты нашей ПВО либо системами РЭБ, а несколько ударилось о стенки домов, не нанеся серьезных повреждений», — сказал Подоляка.
Эксперт уверен, что Россия сделает соответствующие выводы после налета украинских БПЛА на столичный регион и внесет коррективы в работу систем противовоздушной обороны.