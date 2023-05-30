Вострецов обвинил Зеленского в предательстве украинцев после сообщений о госизмене

Ранее стало известно, что суд на Украине поручил местному госбюро расследований открыть уголовное дело против президента и его соратников: руководителя офиса Андрея Ермака, его заместителя Романа Машовеца, экс-председателя СБУ Ивана Баканова и бывшего замсекретаря СНБОУ Руслана Демченко. Предполагается, что они совершили госизмену.