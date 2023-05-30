Глава Украины Владимир Зеленский на самом деле является предателем и врагом своего народа. К такому выводу пришел председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов после сообщений о госизмене со стороны политика
По его словам, депутат Верховной Рады Гео Лерос оказался прав, призывая возбудить уголовное дело в отношении украинского лидера. Во время беседы с Федеральным агентством новостей глава СОЦПРОФ сделал особый акцент на фамилии парламентария.
«А так да, Гео Лерос прав, только что-то фамилия у него странноватая для украинца. Может, он чей-то агент? Неплохо бы разобраться», — добавил при этом Вострецов.
Ранее стало известно, что суд на Украине поручил местному госбюро расследований открыть уголовное дело против президента и его соратников: руководителя офиса Андрея Ермака, его заместителя Романа Машовеца, экс-председателя СБУ Ивана Баканова и бывшего замсекретаря СНБОУ Руслана Демченко. Предполагается, что они совершили госизмену.