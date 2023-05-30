Кедми рассказал, каким должен быть ответ России на атаку украинских БПЛА на Москву

В ответ на атаку украинских беспилотников на Москву 30 мая Россия должна предпринять более решительные действия в зоне проведения спецоперации, а также пересмотреть систему организации ПВО в столичном регионе. Такое мнение высказал израильский эксперт Яков Кедми.
По его словам, ВС РФ необходимо создать такую систему противовоздушной обороны, которая не позволила бы пролететь в Москву и Подмосковье любым БПЛА.
«Окончательная реакция должна быть только одна: более эффективные, более решительные и решающие действия в зоне СВО. Но это не снимает ответственности за противовоздушную оборону Москвы, в том числе от беспилотников», — сказал Кедми.
По словам эксперта, уровень оснащенности российской армии позволяет создать ситуацию, при которой ни один беспилотник противника не сможет долететь до стратегических объектов, расположенных на территории Москвы и Московской области.