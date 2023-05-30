Кедми рассказал, каким должен быть ответ России на атаку украинских БПЛА на Москву

В ответ на атаку украинских беспилотников на Москву 30 мая Россия должна предпринять более решительные действия в зоне проведения спецоперации, а также пересмотреть систему организации ПВО в столичном регионе. Такое мнение высказал израильский эксперт Яков Кедми.