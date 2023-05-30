Киевский режим ранним утром 30 мая попытался атаковать гражданские объекты российской столицы посредством дронов-камикадзе. Это вызвало жесткую реакцию и неподдельное возмущение жителей Австрии.
Аудитория издания Exxpress резко осудила террористическую вылазку украинских националистов и обвинила Запад в опасном разжигании конфликта.
«Это почти невероятно, ЕС, европейские государства, их правительства наблюдают и ничего не делают, чтобы предотвратить эскалацию», — заявил один из комментаторов.
Другой участник обсуждения отметил, что ударами БПЛА по территории зарубежных стран долгое время занимается Пентагон и американские спецслужбы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о нейтрализации в районе Москвы восьми вражеских дронов с взрывчаткой, часть из них была сбита ЗРПК «Панцирь-С».