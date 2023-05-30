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Жители Австрии возмутились попыткой ВСУ атаковать беспилотниками Москву

Армия
Жители Австрии возмутились попыткой ВСУ атаковать беспилотниками Москву

Киевский режим ранним утром 30 мая попытался атаковать гражданские объекты российской столицы посредством дронов-камикадзе. Это вызвало жесткую реакцию и неподдельное возмущение жителей Австрии.

Аудитория издания Exxpress резко осудила террористическую вылазку украинских националистов и обвинила Запад в опасном разжигании конфликта.

«Это почти невероятно, ЕС, европейские государства, их правительства наблюдают и ничего не делают, чтобы предотвратить эскалацию», — заявил один из комментаторов.

Другой участник обсуждения отметил, что ударами БПЛА по территории зарубежных стран долгое время занимается Пентагон и американские спецслужбы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нейтрализации в районе Москвы восьми вражеских дронов с взрывчаткой, часть из них была сбита ЗРПК «Панцирь-С».

#бпла-камикадзе #атака дронов #киевский режим #австрия