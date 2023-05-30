Северная Осетия экспортирует зерно в Армению, Грузию, Иран и Ирак

С начала 2024 года Северная Осетия отгрузила 155,5 тысяч тонн зерновой продукции в Армению, Грузию, Ирак, Иран и другие страны. Всего фитосанитарный контроль проведен для 193,5 тысяч тонн зерна.
Такие данные предоставила пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора на территории Республики Северная Осетия - Алания. За аналогичный период прошлого года было отгружено всего 90,2 тысячи тонн подкарантинной продукции, сообщает ИА «Мангазея».
По традиции больше всего зерновой продукции экспортируется в Армению. В этом году туда было вывезено 79,6 тысячи тонн пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечника. В Грузию было отправлено 44,3 тысячи тонн пшеницы, кукурузы, ячменя, льна, овса, подсолнечника. В Ирак экспортировано 23,4 тысячи тонн ячменя, пшеницы, проса и кукурузы. В Иран отправлено более 7,6 тысячи тонн проса, кукурузы и ячменя. Впервые поставки зерна начались в этом году в Азербайджан. В начале мая были отгружены первые 40 тонн.