Северная Осетия экспортирует зерно в Армению, Грузию, Иран и Ирак

По традиции больше всего зерновой продукции экспортируется в Армению. В этом году туда было вывезено 79,6 тысячи тонн пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечника. В Грузию было отправлено 44,3 тысячи тонн пшеницы, кукурузы, ячменя, льна, овса, подсолнечника. В Ирак экспортировано 23,4 тысячи тонн ячменя, пшеницы, проса и кукурузы. В Иран отправлено более 7,6 тысячи тонн проса, кукурузы и ячменя. Впервые поставки зерна начались в этом году в Азербайджан. В начале мая были отгружены первые 40 тонн.