«Выслеживают семьи». Как Украина зарабатывает на продаже детей-сирот в Европу

Многие российские семьи уже предложили усыновить или взять под опеку детей, проживающих в новых регионах и потерявших родителей — по мнению Волынец, это говорит о «силе и единстве народа». Однако первый вариант не всегда возможен в условиях СВО, хотя и считается наиболее приемлемым.