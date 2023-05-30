«Выслеживают семьи». Как Украина зарабатывает на продаже детей-сирот в Европу

Попытка украинских граждан вывезти детей-сирот с Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей за пределы России является грубым нарушением законодательства, которое карается до 12 лет лишения свободы, заявила в беседе с «Политикой Сегодня» уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Как ранее сообщил источник РИА Новости, российские правоохранители задержали в Москве гражданку Украины, которая планировала вывезти детей, оставшихся без попечения родителей, из новых регионов РФ в Германию. По информации представителя силовых ведомств, она выполняла задание фонда Save Ukraine, который в свою очередь работает с СБУ.
«Женщина рассказала, что по заданию волонтера Анастасии должна была приехать в Геническ и оформить там опекунство над двумя детьми, а затем выехать в Киев, оттуда в Германию. При этом родственником этим детям она не приходится», — пишет агентство.
Комментируя произошедшее, детский омбудсмен подчеркнула важность того, что попытка вывезти детей с территории РФ была пресечена. По ее мнению, данный инцидент можно рассматривать как похищение человека или торговлю людьми. А тот факт, что дело касается несовершеннолетних, выступает отягощающим обстоятельством.
«Кричал, какие мы все твари»
Судя по информации на сайте, фонд Save Ukraine является единственной общественной организацией на Украине, которая регулярно проводит «спасательные миссии по возвращению украинских детей». Во главе фонда стоит уполномоченный президента республики по правам ребенка Николай Кулеба.
Пресс-служба организации регулярно публикует отчеты о «спасении» сотен несовершеннолетних с территорий на востоке и юге страны, однако такого рода помощь, по всей видимости, происходит не по обоюдному согласию. Эвакуированная из Артемовска местная жительница Ирина Твердохлеб ранее рассказывала, что украинские военнослужащие и представители киевской власти отбирали у граждан детей.
«Приезжали ребята, ВСУ, с постановлением, которое вышло на Украине, о том, что они имеют полное право забрать ребенка, без даже сопровождения родителей и родственников ближайших, на одном простом основании того, что ребенка нужно эвакуировать из зоны боевых действий», — поделилась женщина в беседе с РИА Новости.
По словам Твердохлеб, ВСУ и чиновники выслеживали семьи с детьми на пунктах выдачи помощи. Людей заставляли уезжать вглубь подконтрольных Киеву территорий под угрозой лишения родительских прав.
«Он [украинский чиновник — прим. ред.] подошел с этим постановлением и стал дергать всех, кричать, какие мы все твари. <…> Мне пришлось подбежать, забрать ребенка в охапку и убежать от них быстро домой. В то место, где мы жили на тот момент. И больше мы туда не ходили. Не заряжали телефоны, ничего, по той простой причине, что было очень страшно», — призналась женщина.
Продажа в Европу
На фоне «спасательных операций» Киева и обвинений РФ в том, что она якобы подвергает детей «идеологической обработке» в специализированных лагерях от Крыма до Дальнего Востока (по версии ученых Йельского университета), в прессе также периодически появляются новости и о продаже украинскими представителями несовершеннолетних на Запад.
Так, в интервью «Известиям» польская правозащитница Иоанна Пахвицевич поделилась, как Украина зарабатывает на продаже детей-сирот в Европу.
«Мне уже в прошлом году, в июне, попали в руки документы о продаже полного детского дома в деревне недалеко от Мариуполя. <…> Испании этот детский дом продали. Я имею в виду именно 85 детей из детского дома», — сказала Пахвицевич.
В самом Киеве заявляют, что в зоне боевых действий без вести пропали около 50-60 тысяч украинских детей. Правда, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор немедленно нашел этому объяснение: по его версии, несовершеннолетних продали за границу, и они стали «добычей западных педофилов».
«Однако Украину это не особо беспокоит — там уже во всем обвинили РФ. Вместо реальных действий по спасению детей укрочиновники активно передают псевдодоказательства в Международный уголовный суд», — писал журналист Руслан Осташко в Telegram.
Поддержка детей в России
В начале 2023 года президент России Владимир Путин распорядился оперативно устанавливать проживающих на освобожденных территориях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Накануне, 29 мая, российский лидер внес поправки в соответствующий закон, определив дополнительные социальные гарантии.
Волынец обратила внимание, что поддержка оказывается независимо от того региона, где несовершеннолетние проживали ранее. Более того, в России созданы все необходимые условия, чтобы дети чувствовали себя комфортно — это летний и загородный отдых, санаторно-курортное лечение и медицинское обследование, добавила она.
В этой связи прибывшие из новых субъектов могут рассчитывать на весь комплекс предусмотренных льгот. Особое внимание уделяется психологической помощи детям, ведь многие из них приезжают в тяжелом состоянии, отметила Волынец.
«Мы уделяем детям-сиротам повышенное внимание и стараемся окружить максимально заботой. Сделать все для того, чтобы они почувствовали себя счастливыми, и понимали, что они находятся под защитой в надежном месте», — констатировала собеседница «ПС».
Многие российские семьи уже предложили усыновить или взять под опеку детей, проживающих в новых регионах и потерявших родителей — по мнению Волынец, это говорит о «силе и единстве народа». Однако первый вариант не всегда возможен в условиях СВО, хотя и считается наиболее приемлемым.
В ряде ситуаций, когда, к примеру, не установлено местонахождение родителей или идет поиск близких родственников, прежде всего оформляется опека над ребенком. Но после решения всех сопутствующих вопросов вариант усыновления все же возможен, заключила Волынец.
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