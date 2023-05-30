Победа Реджепа Эрдогана на президентских выборах, произошедшая вопреки планам США и Евросоюза, обрушила курс лиры до исторического минимума.
Сейчас турецкая валюта торгуется на уровне выше 20 лир за доллар, а к концу года она может потерять еще 40% стоимости, полагают аналитики Morgan Stanley.
«Турция, как ожидается, столкнется с экономическими проблемами в течение третьего десятилетия правления Эрдогана», – сказано в статье The Guardian.
Лидер Турции проводит мягкую денежно-кредитную политику, сопротивляясь повышению ключевой ставки: из-за этого он уволил несколько глав турецкого Центробанка. Предполагается, что после выборов Эрдоган будет придерживаться того же самого пути, а значит победить инфляцию в стране пока не получится.
«Решение проблем, вызванных повышением цен из-за инфляции, и компенсация потерь в социальном обеспечении будут самыми неотложными пунктами повестки дня на ближайшие дни. Мы способны решить эти проблемы», – заявил Эрдоган после подсчета голосов.
И все же перспектива денежных вливаний от Евросоюза, предлагаемая проигравшей на выборах «прозападной» оппозицией, выглядит заманчиво. Но в ближайший президентский срок «неугодного» Эрдогана западных «инвестиций» для поддержки лиры можно не ждать.
Никаких больше долларов
Соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу подчеркивал, что в случае победы будет сотрудничать с Евросоюзом, вернув страну к переговорам о вступлении в ЕС. Если бы Кылычдароглу стал президентом, то курс лиры смог бы быстро восстановиться.
«Обещаны сотни миллиардов долларов для Турции от Евросоюза в эпоху после Эрдогана, которые должны поправить курс турецкой лиры и позволить стране адаптироваться к стандартам ЕС» – отмечает политолог Андрей Коряковцев.
Хоть лиру можно «поднять» за счет западных финансовых вливаний, Турции пришлось бы «отработать» вложения геополитически – прозападным и не очень суверенным курсом. Страну заставили бы поддерживать западные санкции против России и она потеряла бы конкурентные преимущества, которые приобрела в эпоху многовекторной, но самостоятельной политики Эрдогана.
«Турция утратит возможность вести широко транзитную торговлю, переупаковывая запрещенные ЕС товары, принятие санкций охладит российских туристов, которых едва ли заменит должное количество туристов из ЕС. Там положение становится все хуже, хотя еврокомиссия хвалится, что смогла пока избегнуть рецессии», – пишет Коряковцев в Telegram.
Развитие или деградация
Турецкое общество пережило экономический бум при Эрдогане, а затем и экономическое ослабление, выразившееся в обвале курса лиры в 2022 году. Несмотря на заманчивую перспективу, сотрудничество с Западом могло бы быть выгодным только в краткосрочной перспективе. В долгосрочной страну могла бы ожидать частичная утеря суверенитета в обмен на европейские деньги.
«Голосование за Эрдогана – это не игнорирование его экономических и внешнеполитических неудач, а выражение понимания или ощущения важности национального курса, который несовместим с национальным унижением. А оно — неизбежное следствие подчинения линии США», – констатирует политолог Владимир Киреев в Telegram.
Турция выполняет роль транзитера и финансового посредника. Опасность санкций и обвал лиры можно принять, ведь «Запад и так вынес уже смертный приговор Эрдогану», отмечает экономист Василий Колташов.
«Очень важно для Турции стабильное получение российских энергоресурсов по выгодным ценам для поддержания и развития турецкой обрабатывающей промышленности. Ее продукция идет на внешние рынки, при том, что рынок сбыта ЕС будет постепенно замещаться», – объясняет Колташов.
На этом фоне особенно важным становится строительство специалистами «Росатома» турецкой атомной электростанции, которая станет новым источником дешевой электроэнергии для промышленности.
Ну, а пока правительство Эрдогана пытается поддержать национальную валюту с помощью скупки золота – в марте его запасы достигли рекордных для Турции 565 тонн. Если лира начнет падать еще больше, можно будет удержать ее, используя золотые запасы, а не европейские «подачки».
Ранее сообщалось, что Турция вышла на рекордные показатели экспорта товаров в Россию. Подробнее – в нашей статье.