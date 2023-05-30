Турецкое общество пережило экономический бум при Эрдогане, а затем и экономическое ослабление, выразившееся в обвале курса лиры в 2022 году. Несмотря на заманчивую перспективу, сотрудничество с Западом могло бы быть выгодным только в краткосрочной перспективе. В долгосрочной страну могла бы ожидать частичная утеря суверенитета в обмен на европейские деньги.