Путин заявил о неизбежности конкуренции между Москвой и Киевом после распада СССР

Конкуренция между Москвой и Киевом после распада Советского Союза была неизбежна, заявил российский президент Владимир Путин.
По словам главы государства, изначально предполагалось, что соперничество между странами пойдет цивилизованным образом.
Владимир Путин подчеркнул, что Украина после распада СССР оказалась под контролем людей, которые встали на путь создания проекта «анти-Россия» с подачи стран Запада.
Ранее сообщалось, что российский лидер предупредил Киев об ответе Кремля после ударов украинских беспилотников по Москве.