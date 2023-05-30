Шипилин: «большая подстава» со стороны Киева произойдет довольно скоро

Однако позднее выяснилось, что видео было смонтировано — агентство Reuters со ссылкой на полную запись беседы сообщило, что Грэм сделал эти два замечания в разных частях разговора. Тем не менее в МИД РФ посчитали нелепой и позорной попытку оправдать американского политика, а министерство внутренних дел и вовсе объявило сенатора в уголовный розыск.