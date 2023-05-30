Шипилин: «большая подстава» со стороны Киева произойдет довольно скоро

Украина смонтировала ролик с американским сенатором Линдси Грэмом, чтобы выдать желаемое за действительное. Об этом в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил политолог Павел Шипилин.
На днях в Сети распространился видеоролик, на котором республиканец Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявляет, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег США. Соответствующие кадры появились на официальном сайте офиса главы республики и вызвали широкий общественный резонанс.
Однако позднее выяснилось, что видео было смонтировано — агентство Reuters со ссылкой на полную запись беседы сообщило, что Грэм сделал эти два замечания в разных частях разговора. Тем не менее в МИД РФ посчитали нелепой и позорной попытку оправдать американского политика, а министерство внутренних дел и вовсе объявило сенатора в уголовный розыск.
По мнению Шипилина, таким шагом украинское руководство, вероятно, хотело продемонстрировать, что Киев поддерживают чуть ли не все страны мира, но в действительности все обстоит совершенно иным образом.
«Рано или поздно Украина доиграется. Своими действиями подставит по-крупному либо британцев, либо американцев. Это единственные страны, с которыми Украина считается, которых она побаивается. <…> По мере того, как будет идти спецоперация и освобождение Украины, у США и Великобритании останется все меньше желания прикрывать своих вассалов», — резюмировал он.
Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что Зеленский может внезапно «исчезнуть» из-за американского геополитического выбора, который ставит под угрозу контрнаступление ВСУ.