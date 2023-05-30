Удары на упреждение: действия ВКС РФ на Украине заставят Запад задуматься

По мнению аналитика, с каждым таким налетом боеспособность ВСУ продолжает уменьшаться, что заставляет Киев регулярно сдвигать сроки контрнаступления. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, будет вынужден просить о новых поставках западного оружия. В то же время США и их союзники могут передумать насчет передачи республике истребителей F-16, не исключил эксперт.

