Удары на упреждение: действия ВКС РФ на Украине заставят Запад задуматься

Авиаудары ВКС России по объектам украинской инфраструктуры с помощью высокоточного оружия приведут к серьезным последствиям для Киева. Такой вывод сделал глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.
«Удары наносятся регулярно, за последние недели там нет ни одной спокойной ночи. Очевидно, что Киев какой-то ударный кулак собирал для того, чтобы перейти в наступление. Но наши ВКС работают на упреждение, бьют по складам, аэродромам, выбивая эту технику, не позволяя ей сконцентрироваться», — сказал он.
По мнению аналитика, с каждым таким налетом боеспособность ВСУ продолжает уменьшаться, что заставляет Киев регулярно сдвигать сроки контрнаступления. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, будет вынужден просить о новых поставках западного оружия. В то же время США и их союзники могут передумать насчет передачи республике истребителей F-16, не исключил эксперт.
«Пока нет новостей, что эти поставки будут, когда и в каких объемах, но американцы всегда могут сделать такую же мину, как это сделали с танками Abrams: заставить европейцев поставить свои Leopard, а потом готовить украинские экипажи для Abrams, чтобы когда-то, очень нескоро, их передать», — резюмировал Лизан.
Ранее экс-сотрудник британский разведки MI-6 Аластер Крук назвал отправку истребителей F-16 на Украину попыткой стран НАТО «сохранить лицо» на фоне очевидных успехов российской армии в ходе спецоперации.