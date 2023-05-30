«Зеленский может неожиданно исчезнуть»: Хазин объяснил, что задумали США

По мнению Хазина, постепенное смещение акцентов с Европы на ЮВА может стать плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского, над которым теперь нависла угроза «неожиданного исчезновения». Кроме того, под большим вопросом находится и анонсированное контрнаступление ВСУ — скорее всего, оно останется лишь на уровне фантазий.