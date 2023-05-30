«Зеленский может неожиданно исчезнуть»: Хазин объяснил, что задумали США

Соединенные Штаты могли специально выдумать историю про якобы грозящий стране дефолт, чтобы сделать непростой геополитический выбор между Европой и Юго-Восточной Азией (ЮВА) в пользу последней. К такому выводу пришел экономист Михаил Хазин в эфире «Соловьев LIVE».
Эксперт обратил внимание, что американские власти не могут просто так оставить европейский регион из-за транснационального капитала, однако растущая угроза со стороны КНР требует от Белого дома решительных действий. В противном случае Штаты рискуют столкнуться с «тотальной катастрофой» и потерять свой статус даже регионального лидера.
«Обсуждение дефолта — лишь повод. Какие решения были приняты — я пока не знаю, но мы это увидим очень скоро. Есть разные косвенные данные. Например, давление США на Эрдогана оказалось далеко не таким сильным, каким могло быть. Может, потому, что решение о переориентации на Юго-Восточную Азию уже принято?» — задался вопросом экономист.
По мнению Хазина, постепенное смещение акцентов с Европы на ЮВА может стать плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского, над которым теперь нависла угроза «неожиданного исчезновения». Кроме того, под большим вопросом находится и анонсированное контрнаступление ВСУ — скорее всего, оно останется лишь на уровне фантазий.
«Думаю, что более-менее четкие признаки будут в течение двух-трех недель, потому что ждать невозможно. Кстати, если решение принято, то никакого контрнаступления не будет — будет сваливание. Я не исключаю, что в этой ситуации может и Зеленский неожиданно исчезнуть. Я не исключаю, что визит Зеленского в США может быть частью этой линии — ему должны были сказать: "Парень, все"» — заключил эксперт.
На минувших выходных спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил о достижении «принципиальной» договоренности с президентом США Джо Байденом по вопросу повышения потолка госдолга. Подробнее о том, как Вашингтону удалось отсрочить дефолт еще на два года, читайте в статье «ПС».