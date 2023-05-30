Она добавила, что это выражение имеет огромную историческую ценность. Теперь всем стало ясно, что на самом деле является целью США в военной кампании на Украине. Американцы действительно заинтересованы в физическом уничтожении русских, а слова Грэма сыграют на руку России, заключила журналистка.