Россия использует в свою пользу скандальные слова американского сенатора Линдси Грэма о вложении в «смерть русских». К такому выводу пришла журналистка Анна Ван Денски.
По словам эксперта, после этого высказывания иностранные СМИ попытались оправдать политика, отметив, что пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского якобы вырвала фразу Грэма из общего контекста. Однако поведение сенатора показало, что в Москве правильно поняли его слова, пишет «ПолитРоссия».
«Он не отказывается от этих высказываний. Они были скомпонованы совершенно верно в соответствии с тем, что он говорил, в соответствии с его логикой и намерениями», – подчеркнула Анна Ван Денски.
Она добавила, что это выражение имеет огромную историческую ценность. Теперь всем стало ясно, что на самом деле является целью США в военной кампании на Украине. Американцы действительно заинтересованы в физическом уничтожении русских, а слова Грэма сыграют на руку России, заключила журналистка.
Ранее сообщалось, что Линдси Грэма порадовала «яростная» реакция властей РФ на его слова о «смерти русских».