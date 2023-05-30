«Выгоняют плохие мысли»: Пригожин назвал цель блокировки негативной информации об СВО на Украине

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, почему в СМИ блокируется негативная информация о ситуации в зоне проведения спецоперации.
За комментарием к Пригожину обратился журналист Анатолий Шарий. Он поинтересовался, насколько российское руководство осведомлено о ситуации в зоне СВО и существующих проблемах в ЧВК «Вагнер».
«Я не могу знать о планах президента, о степени его осведомленности. Со своей стороны до высшего руководства страны я довожу все проблемы, которые существуют, в том неприятном виде, в котором они есть. Что касается блокирования информации, в том числе о ЧВК "Вагнер" и о проблемах. Мое мнение, что на сегодняшний день не зря есть выражение "башни Кремля" — каждая башня пытается лоббировать свои интересы», — отметил Пригожин в комментарии, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Любая негативная информация, которая вылезает наружу, нарушает привычный жизненный ритм. Когда «выгоняешь плохие мысли из дома», лучше думать, что «враг полный идиот», объяснил Пригожин. Именно поэтому бизнесмен ведет разъяснительную работу со СМИ. В прессе не следует упоминать, что «русский танк уничтожил 500 националистов» и они все убежали, считает основатель ЧВК «Вагнер».
«Нужно реально к этому подходить, иначе мы так и будем думать, что одним танком мы всех разгоним. А это не так. Действительно, украинская армия готовится, показывает достаточно неплохие результаты. И есть закономерность в любом противоборстве: лучше к противнику относиться завысив ожидания от него, чем думать, что он полный дегенерат. Если будешь думать, что дегенерат, в любом случае проиграешь состязание, какое бы оно ни было — спортивное или война», — резюмировал он.
Евгений Пригожин ранее назвал цель запрета на упоминание ЧВК «Вагнер» в СМИ. По его мнению, таким способом управление по внутренней политике намерено минимизировать требование общества на справедливость.