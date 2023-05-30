«Выгоняют плохие мысли»: Пригожин назвал цель блокировки негативной информации об СВО на Украине

Любая негативная информация, которая вылезает наружу, нарушает привычный жизненный ритм. Когда «выгоняешь плохие мысли из дома», лучше думать, что «враг полный идиот», объяснил Пригожин. Именно поэтому бизнесмен ведет разъяснительную работу со СМИ. В прессе не следует упоминать, что «русский танк уничтожил 500 националистов» и они все убежали, считает основатель ЧВК «Вагнер».