Захарова пообещала проинформировать «невкурсантов» из ЕС об атаке БПЛА на Москву

Россия снабдит европейских «невкурсантов» информацией об атаке украинских БПЛА на Москву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Недавно представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Брюссель принял к сведению данные о полете беспилотников над российской столицей. При этом, по его словам, Евросоюз не знает деталей инцидента.
«Российское Постпредство при ЕС снабдит всей необходимой информацией Петера Стано и остальных "невкурсантов", которые сидят в брюссельских танках», – написала Захарова в Telegram.
Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки на Москву. Инцидент рассматривается как террористический акт.