Украинский пленный рассказал, почему его сослуживцы отказываются использовать американские гаубицы М777

По словам военнопленного, американское орудие довольно часто выходит из стоя. Также Олефиренко сообщил, что артиллеристы ВСУ проходили обучение по использованию М777 на военной базе в Германии всего четыре дня и начали применять гаубицу уже в зоне боевых действий.