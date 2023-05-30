Украинский пленный рассказал, почему его сослуживцы отказываются использовать американские гаубицы М777

Артиллеристы ВСУ отказываются работать с гаубицами М777 американского производства из-за случаев гибели военнослужащих в результате разрыва орудия при выстреле. Об этом ТАСС рассказал украинский военнопленный Руслан Олефиренко.
«У нас было много случаев, когда после залпа М777 просто разрывало на части. Из-за этого очень много случаев, когда люди гибли. Ребята стали отказываться работать с этой пушкой», — сказал Олефиренко.
По словам военнопленного, американское орудие довольно часто выходит из стоя. Также Олефиренко сообщил, что артиллеристы ВСУ проходили обучение по использованию М777 на военной базе в Германии всего четыре дня и начали применять гаубицу уже в зоне боевых действий.