Подоляка: не исключено, что мы накрыли новую батарею ЗРК Patriot

Министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 30 мая, действительно заявил, что российские военные в последние дни уничтожили в Киеве американский ЗРК Patriot, не уточнив, впрочем, когда именно это произошло. До недавнего времени было известно только об одном поражении комплекса в Киеве — 16 мая, когда был нанесен удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал».