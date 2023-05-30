Подоляка: не исключено, что мы накрыли новую батарею ЗРК Patriot

Российские военные могли уничтожить второй по счету американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot во время недавнего массированного удара по Украине. Об этом в эфире программы «Большая игра» заявил журналист и военный блогер Юрий Подоляка.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 29 мая ВС России атаковали украинские аэродромы, уничтожив авиатехнику, командные пункты и радиолокационные посты противника. Помимо этого, армия поразила хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ. В ведомстве добавили, что удары по территории Украины осуществлялись высокоточным оружием.
Параллельно с этим в СМИ начали распространяться сообщения о том, что в Киеве обнаружили обломки ракеты американского комплекса Patriot, который был дислоцирован в аэропорту Жуляны. Подоляка не исключил, что российские военные могли уничтожить второй по счету ЗРК данного типа.
«В прошлый раз мы вынесли здесь [в киевском аэропорту Жуляны — прим. ред.] от трех до пяти пусковых установок ЗРК Patriot и одну станцию слежения. <…> Судя по времени, которое нужно, чтобы вывезти "Пэтриоты" и завезти новые, не исключено, что именно новую батарею мы и накрыли», — подчеркнул журналист, призвав дождаться подтверждений.
Министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 30 мая, действительно заявил, что российские военные в последние дни уничтожили в Киеве американский ЗРК Patriot, не уточнив, впрочем, когда именно это произошло. До недавнего времени было известно только об одном поражении комплекса в Киеве — 16 мая, когда был нанесен удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
Подоляка в свою очередь напомнил, что после этого инцидента украинские власти всячески пытались отрицать факт произошедшего, пока Соединенные Штаты официально не подтвердили вывоз с территории республики поврежденных установок.
«А до этого два дня не только Киев, но и другие районы Украины накрывались крылатыми ракетами и беспилотниками, причем, судя по дошедшим до нас видео, были очень мощные взрывы. Я так понимаю, что мы пытаемся вынести западную помощь Украине, в том числе крылатые ракеты, чтобы как можно меньше боеприпасов дошло до фронта», — резюмировал журналист.
29 мая в Киеве задержали 33 местных жителя за съемку работы ПВО. Военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук полагает, что украинские власти таким образом пытаются скрыть «неудобную правду».