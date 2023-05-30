Лавров отреагировал на высказывание сенатора Грэма об «убийствах» русских

Россия выяснила правду о тех, кто действует против нее. Такое заявление глава МИД Сергей Лавров сделал после слов американского сенатора Линдси Грэм.
Дипломат отреагировал на высказывание Грэма об «убийствах» русских. Лавров отметил, что Москва выяснила правду.
Ранее американский сенатор заявил, что воспринял розыск МВД РФ как «знак почета».
В мае 2023 года Грэм отправился в Киев и оскандалился. Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского обнародовала ролик после визита сенатора. В видео Грэм произносит фразы «русские умирают» и «мы еще никогда не тратили деньги так удачно». В Кремле назвали такое поведение позорным для США.