Лавров отреагировал на высказывание сенатора Грэма об «убийствах» русских

В мае 2023 года Грэм отправился в Киев и оскандалился. Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского обнародовала ролик после визита сенатора. В видео Грэм произносит фразы «русские умирают» и «мы еще никогда не тратили деньги так удачно». В Кремле назвали такое поведение позорным для США.