Почти 1,5 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта за девять месяцев

Важно, чтобы все жители новых субъектов РФ ощущали реальные изменения в своих городах, отметил Мишустин. Они должны видеть, что у них появляются новые возможности для получения образования, подчеркнул премьер-министр на открытии стратегической сессии, посвященной развитию новых территорий.