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Почти 1,5 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта за девять месяцев

Общество
Почти 1,5 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта за девять месяцев

Почти 1,5 млн жителей новых регионов получили паспорта РФ с октября прошлого года, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Важно, чтобы все жители новых субъектов РФ ощущали реальные изменения в своих городах, отметил Мишустин. Они должны видеть, что у них появляются новые возможности для получения образования, подчеркнул премьер-министр на открытии стратегической сессии, посвященной развитию новых территорий.

В России возобновится прием документов на выдачу биометрических загранпаспортов. Необходимый пакет документов можно подавать с 1 июня.

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