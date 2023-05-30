Почти 1,5 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта за девять месяцев

Почти 1,5 млн жителей новых регионов получили паспорта РФ с октября прошлого года, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Важно, чтобы все жители новых субъектов РФ ощущали реальные изменения в своих городах, отметил Мишустин. Они должны видеть, что у них появляются новые возможности для получения образования, подчеркнул премьер-министр на открытии стратегической сессии, посвященной развитию новых территорий.
В России возобновится прием документов на выдачу биометрических загранпаспортов. Необходимый пакет документов можно подавать с 1 июня.