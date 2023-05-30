Пригожин высказался об идее создания отрядов теробороны в Подмосковье после атаки украинских беспилотников

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о возможности формирования отрядов территориальной обороны в Московской области после атаки украинских дронов. По его мнению, об этом давно пора задуматься.
Создатель «оркестра» подчеркнул, что внедрение такой практики окажется эффективным лишь при некоторых условиях. Во-первых, необходимо создать четкую концепцию. Кроме того, важно наполнить тероборону опытными бойцами. Заявление Пригожина приводит пресс-служба компании «Конкорд».
«На западной части Московской области, я считаю, что нужно уже задумываться. А что сделать нужно для того, чтобы это появилось, — нужно, чтобы была концепция. Нужно, чтобы были люди, которые могут это делать, в том числе с достаточно большим опытом. И после этого внедрять в жизнь, желательно без проволочек и бюрократии», — пояснил он.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» посетил прифронтовые регионы и встретился с представителями теробороны. Он рассказал, что необходимо для выстраивания эффективной защиты рубежей в случае атаки со стороны противника.