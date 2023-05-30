Спецотдел разведки США расширяет штат из-за России и Китая

Стоит признать, что такой подход дает свои плоды. INR стала единственной американской спецслужбой, которая дала объективный анализ ситуации в Ираке перед вторжением США в 2004 году. Помимо этого, в 2022 году ее специалисты сделали вывод о том, что конфликт на Украине затянется на годы, а не прекратится спустя несколько недель. Это стало причиной крупного скандала внутри американского разведсообщества.