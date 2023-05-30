Спецотдел разведки США расширяет штат из-за России и Китая

Бюро разведки и исследования Государственного департамента США (INR, The Bureau of Intelligence and Research — англ.) объявило о расширении штата сотрудников. Об этом сообщили журналисты издания Intelligence Online.
Согласно их данным, приоритет при отборе кандидатов отдается специалистам по России и Китаю, которые имеют научные степени, а также владеют несколькими языками. Значительным «плюсом» в резюме соискателя считается «глубокая осведомленность в международной политике и отдельных регионах».
Обозреватели добавили, что такой вектор расширения ведомства был задан еще при прошлом руководителе Эллен Маккарти. В 2021 году она призывала Вашингтон увеличить финансирование программ-поддержки специалистов по Китаю, который в США считается одним из главных конкурентов на мировой арене. После начала конфликта на Украине интерес американской разведки и к России начала расти в геометрической прогрессии.
История ведомства
INR является одной из старейших американских спецслужб. После упразднения Управления стратегических служб (УСС) в октябре 1945 года его информационный отдел был передан в распоряжение Госдепу США. На основе данного подразделения была создана Временная информационно-исследовательская служба, которая включала в себя около 1 600 сотрудников.
Впоследствии президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн расформировал состав отдела, распределив специалистов по различным подразделениям Госдепартамента. Такое решение он принял из-за желания упростить создание Центрального разведывательного управления, которое бы подчинило себе аналогичные подразделения.
Однако в 1947 году новый американский госсекретарь, генерал Джордж Маршалл вновь объединил расформированную спецслужбу. Главной ее задачей стал исключительно анализ разведывательной информации, которую получали различные ведомства. В 1948 году зона ее ответственности расширилась благодаря созданию Управления координации (Office of Policy Coordination). Отдел стал заниматься оперативной работой, как внутри страны, так и за рубежом.
Основной принцип работы службы остался прежним – анализ открытых источников. Специалисты INR делают вывод на основе информации из социальных сетей, тематики научных конференций, академических изданий, публикаций СМИ.
Стоит признать, что такой подход дает свои плоды. INR стала единственной американской спецслужбой, которая дала объективный анализ ситуации в Ираке перед вторжением США в 2004 году. Помимо этого, в 2022 году ее специалисты сделали вывод о том, что конфликт на Украине затянется на годы, а не прекратится спустя несколько недель. Это стало причиной крупного скандала внутри американского разведсообщества.
Новые люди, старые задачи
В сентябре 2021 года президент США Джо Байден назначил на должность главы INR ближайшего соратника по Демократической партии, бывшего старшего политического советника по нацбезопасности Бретта М. Холмгрена. Интересным фактом из его биографии можно считать свадьбу с адвокатом Даной Ремус в 2018 году, на которой церемонией руководил 44-й президент США Барак Обама.
После нового назначения ведомство значительно расширило свою активность. Примером этого стало увеличение использования методов OSINT (разведка по открытым источникам) для повышения качества анализа и прогнозирования. Специальные отделы проводят круглосуточный мониторинг информации, которая может быть использована в пользу Соединенных Штатов.
Также специалисты INR занялись «противодействием дезинформации и разработкой собственных психологически операций в социальных сетях, СМИ, интернет-пространстве». В ведомстве даже существует отдел, который полностью сконцентрирован на работе с правящей элитой и государственным аппаратом иностранных государств.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что разведслужбы Германии простят чиновников усилить меры безопасности, чтобы ограничить возможности российской разведки.