Sohu: Путин осадил наглого репортера из США и сорвал аплодисменты публики

Президент России Владимир Путин сорвал овации публики после того, как указал зазнавшемуся репортеру из США на его место. Об этом напомнили обозреватели Sohu.
Это произошло на V Международном Арктическом форуме в Санкт-Петербурге в 2019 году. Пленарное заседание мероприятия тогда модерировал старший исполнительный редактор по глобальному бизнесу и финансам Bloomberg Джон Фрайер, передает «ПолитРоссия».
Непрофессионализм американского журналиста и вызвал гнев российского лидера. Фрайер не один раз обрывал Путина на полуслове и пытался добиться ответа, который бы его удовлетворил. Но глава государства не шел у него на поводу. Последней каплей стал вопрос о крупнейшей экономике Арктического региона.
«Прошу прощения, мистер президент, вы говорите, что Китай — это арктическая страна?» — вновь перебил политика высокомерный Фрайер.
«Я же терпел, пока вы это все говорили. Потерпите и вы», — жестко одернул его Путин, вызвав смех и аплодисменты зала.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что отношения Москвы и Вашингтона в настоящий момент подошли к низшей точке. По его словам, технические каналы для общения между странами при этом продолжают действовать.