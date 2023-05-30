Sohu: Путин осадил наглого репортера из США и сорвал аплодисменты публики

Непрофессионализм американского журналиста и вызвал гнев российского лидера. Фрайер не один раз обрывал Путина на полуслове и пытался добиться ответа, который бы его удовлетворил. Но глава государства не шел у него на поводу. Последней каплей стал вопрос о крупнейшей экономике Арктического региона.