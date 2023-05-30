Врач Неронов назвал опасное для желудка любимое летнее блюдо россиян

Излюбленное россиянами летнее блюдо может нанести ущерб здоровью, обострив хронические болезни. Кому не стоит его есть, рассказал гастроэнтеролог Владимир Неронов.
Существует множество вариантов этого супа. Некоторые из них могут быть вполне полезными, а другие способны навредить желудку и поджелудочной железе. Важна и температура. Не стоит есть ледяной суп, лучше, чтобы он был хотя бы 24-27 градус, передает РИАМО.
Речь идет об окрошке. Газированные и кислые варианты супа могут плохо повлиять на работу желудка и спровоцировать обострение хронических заболеваний. Стоит смотреть на состав кефира или кваса при выборе заправки для окрошки, заключил специалист.