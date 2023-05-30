Врач Неронов назвал опасное для желудка любимое летнее блюдо россиян

Существует множество вариантов этого супа. Некоторые из них могут быть вполне полезными, а другие способны навредить желудку и поджелудочной железе. Важна и температура. Не стоит есть ледяной суп, лучше, чтобы он был хотя бы 24-27 градус, передает РИАМО.