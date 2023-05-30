Драматург и историк Эдвард Радзинский признался, что уехал из России. Автор цикла передач о царской семье не стал раскрывать свое местонахождение.
Долгое время Радзинский жил в элитном поселке на Николиной горе. После атаки беспилотников на Москву журналисты связались с историком, но он заявил, что не находится в России.
«Я немножко далеко и не в России. Я на Николиной горе не живу — когда-то лет 100 назад снимал дачу. Но меня оттуда попросили через некоторое время, потому что ее продали», — сообщил Радзинский Telegram-каналу Daily Storm.
Одному из самых известных историков страны 86 лет. Он всегда поддерживал Россию и отмечал ее вклад в развитие мирового прогресса. Радзинский ездил с гастролями и устраивал творческие вечера для поклонников его таланта.