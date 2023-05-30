Жители Хакасии пригрозили властям голодовкой за выселение из аварийного дома на улицу

По сведениям газеты «Аргументы и факты», здание бывшего общежития, расположенное на улице Горького, было введено в эксплуатацию еще в 1973 году. Последние несколько лет неравнодушные горожане «обивали пороги разных инстанций» и обращались даже к главе Хакасии Валентину Коновалову, отмечая, что дом завалился уже на целых 30 сантиметров, но их «никто не хотел слушать».