Жители Хакасии пригрозили властям голодовкой за выселение из аварийного дома на улицу

В Хакасии разгорелся крупный скандал из-за аварийного дома в Черногорске: жильцы пригрозили объявить голодовку, если местные чиновники не предоставят им взамен благоустроенные квартиры. Об этом сообщает издание NotaBene, которое входит в медиагруппу «Юг Сибири».
О готовности пойти на столь радикальные меры горожане заявили после того, как были вынуждены провести одну ночь под открытым небом. В минувшие выходные на двери их дома, которое было признано аварийным 15 мая, появилось объявление с просьбой покинуть здание до 1 июня.
Однако многие признались, что переехать им попросту некуда, а те квартиры, которые им предоставил маневренный фонд, едва ли отличаются от прежнего места жительства. Как утверждают СМИ, в непростой ситуации оказалось целых 22 семьи, которым пришлось 27 мая переночевать в палатках прямо на улице.
По сведениям газеты «Аргументы и факты», здание бывшего общежития, расположенное на улице Горького, было введено в эксплуатацию еще в 1973 году. Последние несколько лет неравнодушные горожане «обивали пороги разных инстанций» и обращались даже к главе Хакасии Валентину Коновалову, отмечая, что дом завалился уже на целых 30 сантиметров, но их «никто не хотел слушать».
Впрочем, после появления импровизированного палаточного городка в Черногорске ситуацией заинтересовались в Следственном комитете России — теперь вопрос нарушения жилищных прав граждан находится на контроле у главы ведомства Александра Бастрыкина. Ранее ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Следователи выяснили, что 10 января 2023 года межведомственная комиссия при администрации города отказалась признать полуразрушенную пятиэтажку аварийной, хотя о плачевном состоянии здания свидетельствовало заключение строительно-технической экспертизы. Люди продолжали жить в доме до тех пор, пока общежитие не признали подлежащим сносу.
«Следователи встретились с жильцами, разъяснили порядок расселения из аварийного жилья и сообщили о возможности временного размещения. Палатки граждане разобрали», — говорится в сообщении межрегионального СУ СКР.
Примечательно, что власти республики всячески дистанцировались от набирающего обороты скандала. Как обратили внимание авторы Telegram-канала Abakan Today, пока жители Черногорска разбивают палатки под аварийным домом, Коновалов «ездит по карнавальным пленумам с никого не греющими выступлениями».