Еврокомиссар Рейндерс анонсировал ответ ЕС на закон Польши по влиянию России

Евросоюз может принять меры против Польши из-за комиссии по изучению «влияния России». Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Дело в том, что новая структура получила возможность лишать граждан права быть избранными на госдолжности во внесудебном порядке. Еврокомиссар прокомментировал инициативу во время общения с журналистами. По словам Рейндерса, ЕС выражает обеспокоенность из-за идеи.
«Еврокомиссия проанализирует это и примет меры, при необходимости», – сказал Рейндерс.
Ранее посол США в Польше Марк Бжезиньский выразил обеспокоенность из-за инициативы Варшавы. При этом он положительно высказался о решении передать документ в конституционный суд.