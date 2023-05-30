Еврокомиссар Рейндерс анонсировал ответ ЕС на закон Польши по влиянию России

Дело в том, что новая структура получила возможность лишать граждан права быть избранными на госдолжности во внесудебном порядке. Еврокомиссар прокомментировал инициативу во время общения с журналистами. По словам Рейндерса, ЕС выражает обеспокоенность из-за идеи.