Лидера Узбекистана Мирзиеева выдвинули на досрочные выборы президента

Действующий лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев может побороться за кресло президента на досрочных выборах. Об этом свидетельствует решение Либерально-демократической партии.
Мирзиеева выдвинули кандидатом на досрочные выборы главы государства. Такое решение приняли на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана 30 мая.
Ожидается, что голосование состоится в июле 2023 года. ЦИК республики уже приступил к подготовке процедуры. Предстоящие выборы станут первыми после внесения поправок в Конституцию. Изменения в основном законе подразумевают продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет.