Лидера Узбекистана Мирзиеева выдвинули на досрочные выборы президента

Ожидается, что голосование состоится в июле 2023 года. ЦИК республики уже приступил к подготовке процедуры. Предстоящие выборы станут первыми после внесения поправок в Конституцию. Изменения в основном законе подразумевают продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет.