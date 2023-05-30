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Лидера Узбекистана Мирзиеева выдвинули на досрочные выборы президента

Политика
Лидера Узбекистана Мирзиеева выдвинули на досрочные выборы президента

Действующий лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев может побороться за кресло президента на досрочных выборах. Об этом свидетельствует решение Либерально-демократической партии.

Мирзиеева выдвинули кандидатом на досрочные выборы главы государства. Такое решение приняли на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана 30 мая.

Ожидается, что голосование состоится в июле 2023 года. ЦИК республики уже приступил к подготовке процедуры. Предстоящие выборы станут первыми после внесения поправок в Конституцию. Изменения в основном законе подразумевают продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет.

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