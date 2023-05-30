Шойгу: Запад требует от Украины перейти в контрнаступление, несмотря на большие потери ВСУ

Западные союзники Украины требуют от киевского руководства отдать приказ войскам о начале контрнаступления, несмотря на большие потери ВСУ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям», — сказал глава российского военного ведомства.
Ранее Шойгу сообщил, что российские военные утром 30 мая в небе над Москвой и Подмосковьем средствами РЭБ подавили три украинских беспилотника, еще пять дронов были уничтожены с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».