Шойгу: Запад требует от Украины перейти в контрнаступление, несмотря на большие потери ВСУ

Ранее Шойгу сообщил, что российские военные утром 30 мая в небе над Москвой и Подмосковьем средствами РЭБ подавили три украинских беспилотника, еще пять дронов были уничтожены с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».