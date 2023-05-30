Политолог Корнилов выяснил, какая страна является самой «пророссийской в мире»

Польша на сегодняшний день оказалась самой «пророссийской в мире» страной. К такому выводу пришел политолог Владимир Корнилов.
Эксперт оценил планы парламента республики сформировать комиссию по расследованию «русского влияния на польскую политику». По его мнению, новый закон направлен против бывшего премьер-министра Дональда Туска, который в настоящее время стоит во главе оппозиционной «Гражданской платформы».
На этом фоне представители оппозиции накинулись на руководство Польши с обвинениями в том, что местные политики на самом деле являются «агентами Кремля». Именно так оппозиционные силы, и власть в республике превратилась в «пророссийскую», объяснил политолог.
«Вы удивитесь, но это — Польша! Вся политическая элита страны — это сплошь "агенты влияния России"! Причем "агенты Кремля" составляют и нынешнюю власть, и нынешнюю оппозицию», — сыронизировал Корнилов, раскрыв название страны.
Ранее появилась информация о скором закрытии движения через границу Польши для грузовиков с номерами России и Белоруссии. Согласно официальному постановлению, запрет вступит в силу 1 июня 2023 года.