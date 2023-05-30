Шойгу: за текущий месяц ВСУ потеряли более 16 тысяч военных в зоне проведения спецоперации

Потери украинской армии за последний месяц составили более 16 тысяч солдат. Об этом заявил председатель Минобороны России Сергей Шойгу.
По его словам, подразделения ВС РФ в зоне спецоперации уничтожили 466 беспилотников и свыше 400 танков. Под удар также попали 16 самолетов и пять вертолетов противника.
Ранее стало известно, что российские военные на Купянском и Краснолиманском направлениях ликвидировали около 120 бойцов ВСУ. Вражеские позиции были обнаружены в населенных пунктах Новомлынск, Кисловка, Глушковка и Стельмаховка.