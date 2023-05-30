В Кремле отреагировали на вопрос о возможном участии Путина в саммите БРИКС

Российская сторона примет участие в августовском саммите БРИКС в ЮАР на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, Москва придает большое значение развитию этого интеграционного формата. О всех деталях участия представителей РФ в саммите БРИКС администрация сообщит позже.
«И Россия будет на должном уровне принимать участие в этом саммите», — сказал Песков, комментируя вопрос о возможном присутствии Путина на международном мероприятии.
Ранее стало известно, что в Кремле подтвердили наличие приглашения от ЮАР на саммит БРИКС для президента России.