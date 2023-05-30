Илья Авербух подчеркнул роль супруги Костомарова в восстановлении фигуриста

Хореограф Илья Авербух постоянно находится на связи с фигуристом Романом Костомаровым. Он рассказал, что спортсмен восстанавливается. Большую поддержку ему оказывает супруга Оксана Домнина.
По словам Авербуха, он связывается с Костомаровым раз в три-четыре дня. Хореограф напомнил, что фигурист выложил пост в соцсетях, как только посчитал это возможным. Он призвал и в дальнейшем ждать сообщений только от самого спортсмена и не верить информации телеграм-каналов.
Постановщик ледовых шоу считает главным в настоящее время реабилитацию Романа Костомарова, пишет «360». Большую роль в этом процессе играет его супруга Оксана Домнина.
«Сейчас самое важное, чтобы полностью прошла реабилитация. Рома - настоящий боец, с ним рядом каждый день находится Оксана, что для него очень важно, она оказывает ему большую поддержку. Он настоящий герой», — прокомментировал Илья Авербух ТАСС.
Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января. Его поместили в реанимацию с серьезным поражением легких вирусно-бактериальной инфекцией. Уже в больнице у спортсмена начался сепсис, в результате медикам пришлось провести несколько операций по ампутации конечностей.