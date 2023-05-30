Илья Авербух подчеркнул роль супруги Костомарова в восстановлении фигуриста

По словам Авербуха, он связывается с Костомаровым раз в три-четыре дня. Хореограф напомнил, что фигурист выложил пост в соцсетях, как только посчитал это возможным. Он призвал и в дальнейшем ждать сообщений только от самого спортсмена и не верить информации телеграм-каналов.