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Песков ответил на вопрос о выступлении Путина после атаки беспилотников на Москву

Политика
Песков ответил на вопрос о выступлении Путина после атаки беспилотников на Москву

Президент России Владимир Путин не выступит с обращением после атаки украинских беспилотников на Москву. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос об обращении Путина после инцидента с беспилотниками в столице. По словам Пескова, российский лидер планирует сегодня встречу с представителями креативных индустрий. Выступление по атаке БПЛА не ожидается.

Ранее стало известно, что украинская сторона ударила по Москве с помощью восьми беспилотников. В Минобороны России сообщили о поражении всех БПЛА противника.

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