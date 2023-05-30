Песков ответил на вопрос о выступлении Путина после атаки беспилотников на Москву

Президент России Владимир Путин не выступит с обращением после атаки украинских беспилотников на Москву. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос об обращении Путина после инцидента с беспилотниками в столице. По словам Пескова, российский лидер планирует сегодня встречу с представителями креативных индустрий. Выступление по атаке БПЛА не ожидается.
Ранее стало известно, что украинская сторона ударила по Москве с помощью восьми беспилотников. В Минобороны России сообщили о поражении всех БПЛА противника.